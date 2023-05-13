Россияне рассказали, какая инфраструктура около дома является самой важной

Следующими по востребованности идут автобусные остановки (17,3%), аптеки (12,5%), детские сады и игровые площадки (по 11,5%) и школы (11,3%). Результаты опроса являются закономерными – самые популярные объекты представляют собой базовую, жизненно необходимую инфраструктуру. Все остальные, такие как фитнес-клуб (5,6%) и кафе (4,1%) выступают дополнительными объектами, которые хоть и повышают комфорт, но не являются приоритетными.