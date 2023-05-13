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Президент Молдавии Майя Санду обвинила русский язык в популяризации оппозиции

Политика
Президент Молдавии Майя Санду обвинила русский язык в популяризации оппозиции

Президент Молдавии Майя Санду связала популярность пророссийских кандидатов на пост главы Гагаузской автономии с низким уровнем знания румынского языка среди жителей региона. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Гагаузия является автономным территориальным образованием на юге Молдавии, и первый тур выборов главы автономии состоялся в воскресенье, 30 марта. Во второй тур вышли кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%. Санду заявила, что жители автономии не знают и не понимают румынский язык, а все содержание местных СМИ доступно только на русском языке. Она также выразила сожаление по поводу сопротивления местных властей в Гагаузии решению Кишинева о запрете на вещание российских телеканалов.

Ранее Санду попросила власти Канады ввести санкции в отношении сбежавших из страны олигархов. Она считает, что подобные меры помогут побороть коррупцию в стране.
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