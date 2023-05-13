Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен в своей победе на выборах

Власть в Турции определяется демократическим путем, поэтому результат предстоящих выборов зависит только от выбора народа. В связи с этим, любой результат, даже, если он будет против нынешней правящей партии, будет легитимным и не встретит сопротивления, заявил Эрдоган во время выступления в Стамбуле перед жителями. Он отметил, что не скрывает своей уверенности насчет переизбрания на новый срок.