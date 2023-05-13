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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен в своей победе на выборах

Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен в своей победе на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал свой потенциальный проигрыш на президентских выборах, которые состоятся 14 мая.

Власть в Турции определяется демократическим путем, поэтому результат предстоящих выборов зависит только от выбора народа. В связи с этим, любой результат, даже, если он будет против нынешней правящей партии, будет легитимным и не встретит сопротивления, заявил Эрдоган во время выступления в Стамбуле перед жителями. Он отметил, что не скрывает своей уверенности насчет переизбрания на новый срок.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обратился к оппозиции, призвав ее представителей прекратить какие-либо нападки на Россию. Он аргументировал это тем, что Москва является главным союзником Анкары и их отношения – приоритет для Турции.
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