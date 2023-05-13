Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили контрнаступление

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в котором они обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Кроме того, был затронут вопрос вклада третьих стран в процесс подготовки украинских войск. В ходе разговора Блинкен подчеркнул важность суверенитета Украины для «мира и безопасности в Европе», подтвердил обязательства США по «призыву России к ответу» и напомнил об обещании президента Джо Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Ранее командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила почти все вооружения, которые необходимы для начала контрнаступления. Он пообещал и дальше снабжать Киев.