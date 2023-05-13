Эксперты из сферы фитнеса рассказали, как перестать лениться и начать заниматься спортом

Занятия подвижными играми не только полезны, но и добавляют чуточку веселья в нашу жизнь. Когда вы в последний раз играли в догонялки? А в «Выше ноги от земли»? Вспомните свои 10 лет и дайте волю желанию «побеситься». Не забудьте сообщить о своих намерениях напарнику по игре, а то у него могут возникнуть спорные мысли по поводу вашего психического здоровья.