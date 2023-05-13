Эксперты из сферы фитнеса рассказали, как перестать лениться и начать заниматься спортом

Издание «Правила Жизни» пообщалось с тренерами и выяснило, как перебороть свою лень и заставить себя заниматься спортом.
Начните с малого. Советуем отказаться от транспорта и найти для себя велосипед. От лифтов тоже стоит отказаться, ведь есть лестницы. Поверьте, времени чтобы добраться до работы на двухколесном друге будет уходить столько же, а иногда и меньше. Умеренные кардионагрузки никогда не мешали здоровью человека.
Займитесь обычными бытовыми делами. Уборка, готовка и секс помогают калориям сгорать не хуже, чем полчаса активного бега или работы с гирями. Делать все это советуют с утра, сразу после подъема, так вы поможете своему метаболизму в организме хорошо стартовать.
Ходите на экскурсии. Прогулка по любимому городу может быть крайне увлекательным способом сжечь лишние калории. Если скачаете маршрут на телефон, то сможете еще и делать это на своем велосипеде.
Занятия подвижными играми не только полезны, но и добавляют чуточку веселья в нашу жизнь. Когда вы в последний раз играли в догонялки? А в «Выше ноги от земли»? Вспомните свои 10 лет и дайте волю желанию «побеситься». Не забудьте сообщить о своих намерениях напарнику по игре, а то у него могут возникнуть спорные мысли по поводу вашего психического здоровья.
Старайтесь всегда двигаться. Говорите по телефону? Двигайтесь. Сидите на стуле? Двигайте ногами. Стоите в очереди? Попробуйте пройтись взад-вперед. Хоть это и малая активность, ее количество компенсирует качество.
Тренируйтесь. Правильно подобранное расписание тренировок и выбор любимого вида занятий или секций всегда будут эффективнее растянутого на весь день «малого» спорта.
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