«Она невыносима, но это прекрасно»: Бывший муж актрисы Елены Плаксиной высказался о ее характере

Ранее сообщалось, что Плаксина рассказала об одном примере из своего детства, который наиболее ярко характеризует ее, как личность, и многое говорит об артистке, по ее мнению. Она заявила, что в детстве без разрешения взрослых ушла с места встречи со своей мамой. Та испугалась и начала искать дочь вместе с милицией. Однако Плаксина нашлась сама, когда вечером пришла домой и с температурой упала на кресло со словами: «Будете бить? Ну, бейте».