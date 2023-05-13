«Она невыносима, но это прекрасно»: Бывший муж актрисы Елены Плаксиной высказался о ее характере

Павел Артемьев, бывший супруг актрисы театра и кино Елены Плаксиной, рассказал о характере своей экс-жены.
По словам Артемьева, его бывшая супруга имеет невероятную гиперответственность, что в свое время повлияло на выгорание артистки и периодически делает ее характер «невыносимым».
«Она всегда невыносима, но прекрасно. К ней хочется возвращаться», - прокомментировал темперамент бывшей супруги Артемьев в интервью «Центральному телевидению».
Ранее сообщалось, что Плаксина рассказала об одном примере из своего детства, который наиболее ярко характеризует ее, как личность, и многое говорит об артистке, по ее мнению. Она заявила, что в детстве без разрешения взрослых ушла с места встречи со своей мамой. Та испугалась и начала искать дочь вместе с милицией. Однако Плаксина нашлась сама, когда вечером пришла домой и с температурой упала на кресло со словами: «Будете бить? Ну, бейте».