В Колумбии обнаружили самую большую подлодку груженую кокаином

Полиция Колумбии обнаружила в Тихом океане самую большую за всю историю страны подводную лодку груженую кокаином. Об этом сообщил сайт РЕН-ТВ.
По сообщению правоохранительных органов, длина судна составляла 30 метров. На борту находилось три тонны психоактивного вещества. Субмариной управлял экипаж из трех человек. Всех выявленных в подлодке подозреваемых в проведении подводного наркотрафика задержали.
Ранее возле берегов Сицилии обнаружили две тонны кокаина, плавающими в море. Предварительная экспертиза оценила «находку» в 400 миллионов евро. Обнаружен груз был во время стандартного воздушного патруля над водой.