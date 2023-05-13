Власти Украины за закрытыми дверями приняли решение занять реалистичную позицию по контрнаступлению

Киевские власти находятся в сильном напряжении в связи с сомнительными перспективами контрнаступления Вооруженных сил Украины. Режим опасается лишиться поддержки от своих западных партнеров. Об этом пишет «Радио Sputnik».
Украинские власти осознают угрозу полного провала попыток контрнаступления и поэтому за закрытыми дверями они приняли решение занять «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию. Вполне допустимо, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет о желании перенести контрнаступление, надеясь заставить Запад ускорить поставки вооружений.
Ранее обозреватель издания The Telegraph Льюис Пейдж сообщил о бесполезности поставок британских ракет Storm Shadow для ВСУ. Эксперт уверен, что передача Киеву таких вооружений не сможет повлиять на баланс сил.