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Власти Украины за закрытыми дверями приняли решение занять реалистичную позицию по контрнаступлению

Армия
Власти Украины за закрытыми дверями приняли решение занять реалистичную позицию по контрнаступлению

Киевские власти находятся в сильном напряжении в связи с сомнительными перспективами контрнаступления Вооруженных сил Украины. Режим опасается лишиться поддержки от своих западных партнеров. Об этом пишет «Радио Sputnik».

Украинские власти осознают угрозу полного провала попыток контрнаступления и поэтому за закрытыми дверями они приняли решение занять «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию. Вполне допустимо, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет о желании перенести контрнаступление, надеясь заставить Запад ускорить поставки вооружений.

Ранее обозреватель издания The Telegraph Льюис Пейдж сообщил о бесполезности поставок британских ракет Storm Shadow для ВСУ. Эксперт уверен, что передача Киеву таких вооружений не сможет повлиять на баланс сил.
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