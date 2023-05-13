Актриса Елена Плаксина рассказала о выборе между физматом и театром

Актриса театра и кино Елена Плаксина рассказала о том, как она пришла к своей профессии, несмотря на выбор, сделанный за нее ее родителями.
В интервью «Центральному телевидению» Плаксина рассказала, что, будучи подростком, она поехала в Санкт-Петербург и случайно познакомилась с небольшим кружком артистов, которые предложили ей попробовать себя в актерстве. Она согласилась, провела с ними некоторое время, после чего, накануне отъезда из Петербурга, один драматург предложил ей и дальше заниматься актерством в этом ансамбле. Плаксина согласилась и сказала родителям о том, что хочет быть актрисой и планирует поступать в театральное училище.
Однако они этой инициативы не разделили и предложили дочери поступать на физико-математический факультет. Отучившись там два года, Плаксина бросила учебу и поступила в московский университет ГИТИС, который позже и закончила.
Ранее сообщалось, что актриса рассказала историю, которая, по ее мнению, является одним из ярких примеров раскрытия ее характера. В детстве Плаксина без разрешения родителей покинула место, где должна была ждать свою маму, после чего ее искала милиция, но безуспешно. Вернувшись вечером домой с температурой будущая актриса безразлично приняла наказание за проступок, который она сама осознавала.