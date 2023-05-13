Актриса Елена Плаксина рассказала о выборе между физматом и театром

В интервью «Центральному телевидению» Плаксина рассказала, что, будучи подростком, она поехала в Санкт-Петербург и случайно познакомилась с небольшим кружком артистов, которые предложили ей попробовать себя в актерстве. Она согласилась, провела с ними некоторое время, после чего, накануне отъезда из Петербурга, один драматург предложил ей и дальше заниматься актерством в этом ансамбле. Плаксина согласилась и сказала родителям о том, что хочет быть актрисой и планирует поступать в театральное училище.