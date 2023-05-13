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Британский эксперт считает, что ракеты Storm Shadow бесполезны для ВСУ

Политика
Британский эксперт считает, что ракеты Storm Shadow бесполезны для ВСУ

Обозреватель издания The Telegraph Льюис Пейдж заявил, что считает поставки ракет Storm Shadow для ВСУ бессмысленными, ведь это уже не поможет.

Как сообщает сайт РЕН-ТВ, Пейдж сомневается не только в целесообразности военных поставок ракет для Украины, но и в том, что сами разработки ни разу не передовые, как утверждали создатели оружия. Storm Shadow слабы против современных систем ПВО и часто показывают себя с плохой технологической стороны.

Сама передача вооружения для ВСУ, по мнению эксперта, не принесет никаких изменений в зоне СВО для Украины и не сможет повлиять на баланс сил.

Ранее украинской стороне напомнили о судьбе HIMARS, в связи с поставками Storm Shadow.
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