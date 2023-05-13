Британский эксперт считает, что ракеты Storm Shadow бесполезны для ВСУ

Как сообщает сайт РЕН-ТВ, Пейдж сомневается не только в целесообразности военных поставок ракет для Украины, но и в том, что сами разработки ни разу не передовые, как утверждали создатели оружия. Storm Shadow слабы против современных систем ПВО и часто показывают себя с плохой технологической стороны.