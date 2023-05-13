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Самая старая собака в мире отпраздновала свой День рождения

Общество
Самая старая собака в мире отпраздновала свой День рождения

Чистокровный пес породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, родившийся 11 мая 1992 года, отметил свое 31-летие в минувший четверг. Об этом сообщило издание New York Post.

Боби был признан «старейшей из ныне живущих собак» в Книге рекордов Гиннесса, а также является старейшей собакой, за всю историю наблюдений. Дата рождения Боби была подтверждена ветеринарной медицинской службой муниципалитета Лейрия, а также государственной базой данных о домашних животных SIAC.

Рафейру ду Алентежуш - порода собак-сторожей домашнего скота со средней продолжительностью жизни 12 лет.

«Смотреть на него - все равно что вспоминать людей, которые были частью нашей семьи и, к сожалению, которых здесь больше нет, таких как мой отец, мой брат или мои бабушка и дедушка, которые уже покинули этот мир», — сказал хозяин питомца Лионель Коста.

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