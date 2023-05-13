Самая старая собака в мире отпраздновала свой День рождения

Боби был признан «старейшей из ныне живущих собак» в Книге рекордов Гиннесса, а также является старейшей собакой, за всю историю наблюдений. Дата рождения Боби была подтверждена ветеринарной медицинской службой муниципалитета Лейрия, а также государственной базой данных о домашних животных SIAC.