«Бить будете? Ну, бейте»: Актриса Елена Плаксина вспомнила историю о своем характере

Актриса театра и кино Елена Плаксина рассказала забавную историю из своего детства, которая характеризует ее, как личность.
По словам Плаксиной, эта история случилась с ней, когда ей не было и шести лет. Тогда у нее поднялась температура, и ее мама вместе с ней пошла в аптеку за лекарством. Оставив Плаксину снаружи, она ушла, но вернувшись через несколько минут удивилась отсутствию дочери на прежнем месте.
После этого начались поиски в том числе с участием полиции. В конечном счете оказалось, что будущая актриса увидела знакомого из детского сада и пошла с ним смотреть на то, как кормят свиней, но задержалась.
«Бить будете? Ну, бейте», - вспоминает в интервью «Центральному телевидению» свои слова Плаксина, когда она, будучи ребенком, вернулась в тот день домой.
Ранее сообщалось, что многие российские космонавты раскритиковали идею присуждения награды Героя России актрисе Юлии Пересильд. Последней хотят вручить медаль за то, что она приняла участие в съемках фильма «Вызов», которые проходили на Международной космической станции.