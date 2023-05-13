«Бить будете? Ну, бейте»: Актриса Елена Плаксина вспомнила историю о своем характере

По словам Плаксиной, эта история случилась с ней, когда ей не было и шести лет. Тогда у нее поднялась температура, и ее мама вместе с ней пошла в аптеку за лекарством. Оставив Плаксину снаружи, она ушла, но вернувшись через несколько минут удивилась отсутствию дочери на прежнем месте.