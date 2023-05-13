Лидер Турции Эрдоган поймал на лжи президента США Байдена

В своих выступлениях перед началом предвыборной кампании в США, Байден высказывался в пользу отстранения Эрдогана от власти. Однако в последующих встречах с турецким коллегой, Байден пытался отойти от этой позиции. Эрдоган также привел в пример заявление турецкого оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, который призвал Россию не вмешиваться в турецкие выборы, но затем назвал это лишь «предупреждением» и заявил, что у него нет претензий к россиянам.