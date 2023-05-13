Лидер Турции Эрдоган поймал на лжи президента США Байдена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встречи с Джо Байденом сопровождались попытками последнего откреститься от ранее сделанных заявлений об устранении Эрдогана. Об этом сообщает издание URA.RU.
В своих выступлениях перед началом предвыборной кампании в США, Байден высказывался в пользу отстранения Эрдогана от власти. Однако в последующих встречах с турецким коллегой, Байден пытался отойти от этой позиции. Эрдоган также привел в пример заявление турецкого оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, который призвал Россию не вмешиваться в турецкие выборы, но затем назвал это лишь «предупреждением» и заявил, что у него нет претензий к россиянам.
Ранее СМИ сообщили, что турецкий лидер выразил желание продолжить развитие конструктивных отношений с Москвой. Он отметил, что международная обстановка не должна оказывать негативного влияние на отношения между Россией и Турцией.