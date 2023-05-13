Звезда осетинского кино Светлана Дудиева ушла из жизни

Звезда осетинского кино Светлана Дудиева работала на радио в Северной Осетии, была режиссером и участвовала в постановке театральных выступлений. Об этом пишет газета «Культура».
Дудиева окончила обучение в осетинской студии ГИТИСа (Российский институт театрального искусства). Она снималась в кинокартинах «Пишите письма», «Здесь мой дом» и многих других. В официальном сообщении ГТРК «Алания» об уходе из жизни артистки сообщается, что ее роль матери пятерых девочек в фильме «Семейная драма» помнит каждый житель Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что после недолгого пребывания на территории России артистка Алла Пугачева вновь уехала в Израиль. За свой короткий визит она появилась на публике лишь один раз – во время похорон модельера Валентина Юдашкина.