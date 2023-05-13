Звезда осетинского кино Светлана Дудиева ушла из жизни

Дудиева окончила обучение в осетинской студии ГИТИСа (Российский институт театрального искусства). Она снималась в кинокартинах «Пишите письма», «Здесь мой дом» и многих других. В официальном сообщении ГТРК «Алания» об уходе из жизни артистки сообщается, что ее роль матери пятерых девочек в фильме «Семейная драма» помнит каждый житель Северной Осетии.