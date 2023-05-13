Главнокомандующий ВСУ Заслужный назвал российского главу Генштаба Герасимова сильным противником

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Заслужный заявил, что считает главу Генерального штаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым противником.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, Заслужный сообщил о том, что «постоянно читает» Герасимова и интересуется его мнением в разных сферах и вопросах.
«Этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», - заявил главком ВСУ.
Военное дело и науку российской армии он также похвалил и попросил не относиться к ВС России «поверхностно».
«Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», - резюмировал Заслужный.
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