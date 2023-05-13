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Главнокомандующий ВСУ Заслужный назвал российского главу Генштаба Герасимова сильным противником

Украина
Главнокомандующий ВСУ Заслужный назвал российского главу Генштаба Герасимова сильным противником

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Заслужный заявил, что считает главу Генерального штаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым противником.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, Заслужный сообщил о том, что «постоянно читает» Герасимова и интересуется его мнением в разных сферах и вопросах.

«Этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», - заявил главком ВСУ.

Военное дело и науку российской армии он также похвалил и попросил не относиться к ВС России «поверхностно».

«Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», - резюмировал Заслужный.

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