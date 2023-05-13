Телеканал Fox отказался продолжать эфир с турецким оппозиционером Кемалем Кылычдароглу

Американский телеканал Fox прервал интервью с лидером оппозиции Турции Кемалем Кылычдароглу по неразглашенным причинам.
Телеканал проводил интервью с оппозиционером около полутора часов после чего ведущий заявил, что трансляция временно прекратится из-за рекламы, а затем продолжится вновь для еще нескольких вопросов.
Более 11 минут зрители смотрели рекламные ролики, однако после этого интервью с кандидатом в президенты не продолжилось. Ведущий заявил, что трансляция окончена и телеканал включил титры. Причины внезапного прекращения интервью телеканал Fox не озвучил.
Ранее сообщалось, что Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве во внутреннюю политику Турции. Оппозиционер отметил, что Анкара ценит сотрудничество с Москвой, однако Россия заходит слишком далеко. Поэтому для сохранения дружественных отношений РФ должна «держаться подальше» от турецкого государства.