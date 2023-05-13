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Россиян предупредили об опасности подхватить смертельную болезнь

Общество
Россиян предупредили об опасности подхватить смертельную болезнь

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский предупредил россиян о местах, в которых можно подхватить смертельную болезнь туляремию. Информацией об этом поделился сайт LIFE.

Так, врач считает, что заболеть можно в таких в местах, где обитает множество грызунов, ведь они и являются переносчиками болезни.

«Неспецифическая профилактика человека — стараться не контактировать с дикой природой», - заявил эксперт.

Сама болезнь наносит ущерб коже, внутренним органам и лимфоузлам пораженного. При тяжелых формах течения заболевания в группу риска попадают еще и легкие с кишечником.

Сам шанс заболевания туляремией невелик, ведь на данный момент большинство очагов инфекции под контролем Россельхознадзора, а болезнь передается лишь от животных.

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