Россиян предупредили об опасности подхватить смертельную болезнь

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский предупредил россиян о местах, в которых можно подхватить смертельную болезнь туляремию. Информацией об этом поделился сайт LIFE.
Так, врач считает, что заболеть можно в таких в местах, где обитает множество грызунов, ведь они и являются переносчиками болезни.
«Неспецифическая профилактика человека — стараться не контактировать с дикой природой», - заявил эксперт.
Сама болезнь наносит ущерб коже, внутренним органам и лимфоузлам пораженного. При тяжелых формах течения заболевания в группу риска попадают еще и легкие с кишечником.
Сам шанс заболевания туляремией невелик, ведь на данный момент большинство очагов инфекции под контролем Россельхознадзора, а болезнь передается лишь от животных.
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