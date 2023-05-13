Врач Ирина Бережная назвала способы избавиться от отеков по утрам

Эксперт сообщила, что утренние отеки являются патологическим состоянием. При этом, у здорового человека они могут возникать только в некоторых ситуациях – например, при употреблении обильного количества жирной, соленой или острой пищи, а также при злоупотреблении спиртными напитками.