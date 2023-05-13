Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Ирина Бережная назвала способы избавиться от отеков по утрам

Общество
Врач Ирина Бережная назвала способы избавиться от отеков по утрам

Кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала о причинах появления отечности по утрам и о том, как ее избежать. Об этом пишут «Дни.ру».

Эксперт сообщила, что утренние отеки являются патологическим состоянием. При этом, у здорового человека они могут возникать только в некоторых ситуациях – например, при употреблении обильного количества жирной, соленой или острой пищи, а также при злоупотреблении спиртными напитками.

Бережная посоветовала обратиться к врачу, если отечность начинает беспокоить слишком часто. Специалист сможет поставить диагноз для работы над первопричиной. Здоровому человеку следует в первую очередь сократить потребление вышеперечисленных продуктов и увеличить количество физических нагрузок, чтобы не случалось застоя жидкости в организме.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал о способах улучшить метаболизм. Эксперт заявил, что помочь в достижении такой цели могут только физические нагрузки и правильное питание.
отек отечность сон питание диета
Военкоры ФАН