Врач Ирина Бережная назвала способы избавиться от отеков по утрам

Кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала о причинах появления отечности по утрам и о том, как ее избежать. Об этом пишут «Дни.ру».
Эксперт сообщила, что утренние отеки являются патологическим состоянием. При этом, у здорового человека они могут возникать только в некоторых ситуациях – например, при употреблении обильного количества жирной, соленой или острой пищи, а также при злоупотреблении спиртными напитками.
Бережная посоветовала обратиться к врачу, если отечность начинает беспокоить слишком часто. Специалист сможет поставить диагноз для работы над первопричиной. Здоровому человеку следует в первую очередь сократить потребление вышеперечисленных продуктов и увеличить количество физических нагрузок, чтобы не случалось застоя жидкости в организме.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал о способах улучшить метаболизм. Эксперт заявил, что помочь в достижении такой цели могут только физические нагрузки и правильное питание.