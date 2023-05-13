Психолог Анастасия Нович рассказала, что делать, если началось эмоциональное выгорание из-за работы

Издание «Правила Жизни» пообщалось с психологом Анастасией Нович и рассказало, как захотеть начать трудиться и избежать эмоционального выгорания на работе.
Для начала эксперт советует не перетруждаться, ведь симптомами эмоционального выгорания считается желание «бросить все» и сменить обстановку.
Определитесь с темпом и графиком своей работы. Поймите, что вас больше привлекает: сидеть в офисе, работать удаленно или совмещать все вместе. Обсудите этот вопрос со своим руководством или поищите альтернативу.
Наладьте отношения с коллегами, если у вас есть нерешенные конфликты. Попытки сдержать себя и постоянное лицемерие лишь усугубят вашу ситуацию. Если вопрос не решить, то попробуйте ограничить свое общение с сотрудниками на работе или перевестись в другой филиал фирмы.
Не забывайте о своем физическом здоровье. Хороший сон, ежедневная зарядка и занятия в секции или зале укрепят не только ваши мышцы, но и дух. Спорт, как известно нормализует выработку серотонина в организме и помогает справляться со стрессом.
Ранее гастроэнтеролог Вялов посоветовал пить побольше воды для здоровья кишечника.