Психолог Анастасия Нович рассказала, что делать, если началось эмоциональное выгорание из-за работы

Наладьте отношения с коллегами, если у вас есть нерешенные конфликты. Попытки сдержать себя и постоянное лицемерие лишь усугубят вашу ситуацию. Если вопрос не решить, то попробуйте ограничить свое общение с сотрудниками на работе или перевестись в другой филиал фирмы.