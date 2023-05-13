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Политик Марион Марешаль призвала Францию прекратить провоцировать конфликт с Россией

Политика
Политик Марион Марешаль призвала Францию прекратить провоцировать конфликт с Россией

Бывший депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль заявила, что Париж не должен спонсировать Украину оружием, а также выразила сожаление, что ни одна европейская страна не хочет встать на путь мирных переговоров Москвы и Киева.

Франция должна начать двигать Украину в сторону мирных переговоров с Россией, однако это невозможно до тех пор, пока Париж спонсирует Киев оружием и выводит Россию на открытый конфликт с Францией. Поэтому она должна прекратить принимать чью-то сторону и стать нейтральной, настаивая на мирном решении вопроса для обеих стран, приводит слова Марешаль телеканал LCI.

Ранее сообщалось, что политик Флориан Филиппо обвинил Украину в коррупции после увольнения нескольких украинцев с руководящих должностей в администрации Киева. По его словам, подобные изменения в структуре местных властей продемонстрировали ужасающую коррупцию в стране, которую ее союзники продолжают регулярно спонсировать.
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