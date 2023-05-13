Политик Марион Марешаль призвала Францию прекратить провоцировать конфликт с Россией

Франция должна начать двигать Украину в сторону мирных переговоров с Россией, однако это невозможно до тех пор, пока Париж спонсирует Киев оружием и выводит Россию на открытый конфликт с Францией. Поэтому она должна прекратить принимать чью-то сторону и стать нейтральной, настаивая на мирном решении вопроса для обеих стран, приводит слова Марешаль телеканал LCI.