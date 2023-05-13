Житель Чехии умер от удара током с мячом для пинг-понга в заднем проходе

Между тем, последующее вскрытие выявило «странное инородное тело» в его кишечнике, которое врачи позже идентифицировали как «модный презерватив в пластиковой полупрозрачной коробке». К нему была прикреплена этикетка с именем жертвы. И это была только верхушка айсберга. Позже обнаружили «шарик для пинг-понга, прикрепленный к пластиковому цилиндру», который мужчина засунул в свою прямую кишку. В результате опасного полового акта у мужчины произошла закупорка внутренних органов, а также отек легких и мозга из-за скопления жидкости. При этом в камере сердца у него также скопилась кровь.