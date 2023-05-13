Житель Чехии умер от удара током с мячом для пинг-понга в заднем проходе

Мужчина с мячом для пинг-понга в анальном отверстии получил удар электрическим током во время неудачного сеанса самоудовлетворения. Об этом сообщает издание New York Post.
Шокирующий инцидент был подробно описан в журнале Legal Medicine врачами из университетской больницы Градец Кралове, где проводилось вскрытие. Авторы сообщили, что 30-летний житель Чехии пытался одновременно удовлетворить несколько нетипичных фетишей.
Его нестандартные методы самоублажения включали «обертывание тела, кроссдрессинг, анальный мазохизм, самофетишизм и стимуляцию нижней части живота с помощью электромеханического массажера».
Согласно отчету, родители погибшего поняли, что что-то не так, после того, как их сын, который жил в той же квартире, не открыл свою запертую дверь, несмотря на то, что они несколько раз стучали. Они вызвали пожарных, которые вскрыли дверь, после чего увидели безжизненное тело своего сына, лежащее на полу.
На нем был «цельный женский купальник», а его нижние конечности, туловище и шея были туго связаны пластиковыми и тканевыми ремнями. Рядом с его трупом лежал электромассажер со следами «износа». Последующее обследование показало, что автоматическое средство для мастурбации вышло из строя при подключении, кроме того ожоги на коже над пенисом мужчины соответствовали форме устройства. Это привело авторов к выводу, что мужчина умер из-за «случайного смертельного поражения электрическим током», связанного с «аутоэротической манипуляцией».
Между тем, последующее вскрытие выявило «странное инородное тело» в его кишечнике, которое врачи позже идентифицировали как «модный презерватив в пластиковой полупрозрачной коробке». К нему была прикреплена этикетка с именем жертвы. И это была только верхушка айсберга. Позже обнаружили «шарик для пинг-понга, прикрепленный к пластиковому цилиндру», который мужчина засунул в свою прямую кишку. В результате опасного полового акта у мужчины произошла закупорка внутренних органов, а также отек легких и мозга из-за скопления жидкости. При этом в камере сердца у него также скопилась кровь.
Ранее СМИ сообщили, что няню из США обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика. Она заставила ребенка вступить в половой контакт, после чего пригрозила отрезать его пенис, если он кому-нибудь расскажет о случившемся.