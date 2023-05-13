Эрдоган отказался портить отношения с Россией и президентом Владимиром Путиным

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган сообщил о своем намерении продолжать выстраивать взаимоотношения с Россией. Об этом сообщил сайт РЕН-ТВ.
Турецкий лидер считает, что плохое отношение других стран к РФ не должно влиять на отношения между Анкарой и Москвой.
«Я никогда не прекращал взаимодействие с Путиным, потому что, например, Америка негативно относится к России», - заявил Эрдоган.
Отдельно президент Турции отметил потенциальное развитие торговых и экономических связей с Россией. Туризм в стране для россиян, которые так любят местный отдых, он считает отличной идеей и отметил его перспективность.
«И как я могу прекратить отношения с таким государством?», - прокомментировал Эрдоган.
Ранее президент Турции призвал оппозицию прекратить свои нападки на Россию.