МИД Венгрии заявил о скандале после обвинения в спонсировании войны со стороны Украины

Венгрия высказывает решительный протест против решения Украины о признании главного венгерского банка «международным спонсором войны», добавив его в соответствующий список. Это решение неприемлемо и может спровоцировать скандал, так как Венгрия и без этого испытывает экономические трудности из-за санкций, введенных Евросоюзом против России, заявил Сийярто во время онлайн-трансляции. Он отметил, что этим решением Киев делает хуже в том числе и себе, потому Венгрия не сможет помогать Украине, пока ее главный банк в черном списке.