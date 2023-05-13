МИД Венгрии заявил о скандале после обвинения в спонсировании войны со стороны Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался крайне недоволен решением Украины признать главный венгерский банк OTP спонсором войны.
Венгрия высказывает решительный протест против решения Украины о признании главного венгерского банка «международным спонсором войны», добавив его в соответствующий список. Это решение неприемлемо и может спровоцировать скандал, так как Венгрия и без этого испытывает экономические трудности из-за санкций, введенных Евросоюзом против России, заявил Сийярто во время онлайн-трансляции. Он отметил, что этим решением Киев делает хуже в том числе и себе, потому Венгрия не сможет помогать Украине, пока ее главный банк в черном списке.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш назвал президента Украины «безответственным» после того, как последний обвинил Россию в терроризме. По словам Владимира Зеленского, РФ является страной-террористом из-за падения ракеты в Польше, однако позже оказалось, что снаряды были украинскими, а не российскими.