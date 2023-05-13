ВСУ совершили 54 атаки территории ДНР 12 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 54 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР за сутки 12 мая.
Вооруженные силы Украины совершили обстрелы территории Донецкой Народной Республики по четырем направлениям: донецкое (24 обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 155 миллиметров); горловское (19 обстрелов из РСЗО «Град» и артиллерии 152 мм); ясиноватское (пять обстрелов из артиллерии калибром 152 и 155 мм); волновахское (шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм). Сообщается, что всего 12 мая было выпущено 288 различных снарядов.
Районы девяти населенных пунктов оказались под обстрелом: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомайорское, Старомлиновка, Благодатное, Владимировка. В результате атак погибло два человека, десять получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей 2015 и 2016 годов рождения.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк в 00:05 13 мая. В ходе атаки было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров.