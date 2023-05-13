Инфляция в Аргентине достигла нового рекорда

Показатель прироста увеличился со 104,3% в марте и 102,5% в феврале до самых высоких уровней для южноамериканской страны с начала 1990-х годов. Последний «уровень» также оказался выше прогноза экспертов в 106,9%. В месячном исчислении потребительская инфекция выросла на 8,4% в апреле, согласно данным, опубликованным государственным статистическим органом INDEC. Центральный банк Аргентины 27 апреля повысил базовую процентную ставку на 1000 базисных пунктов до 91%, что стало вторым значительным увеличением за неделю после «взлета» базовой процентной ставки на 300 базисных пунктов до 81% 20 апреля.