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Инфляция в Аргентине достигла нового рекорда

Экономика
Инфляция в Аргентине достигла нового рекорда

Годовая потребительская инфляция в Аргентине взлетела до нового рекорда в 108,8% в апреле, согласно данным, опубликованным в пятницу национальным статистическим агентством страны. Об этом сообщает издание Anadolu.

Показатель прироста увеличился со 104,3% в марте и 102,5% в феврале до самых высоких уровней для южноамериканской страны с начала 1990-х годов. Последний «уровень» также оказался выше прогноза экспертов в 106,9%. В месячном исчислении потребительская инфекция выросла на 8,4% в апреле, согласно данным, опубликованным государственным статистическим органом INDEC. Центральный банк Аргентины 27 апреля повысил базовую процентную ставку на 1000 базисных пунктов до 91%, что стало вторым значительным увеличением за неделю после «взлета» базовой процентной ставки на 300 базисных пунктов до 81% 20 апреля.

Ранее СМИ сообщали, что инфляция в Аргентине превысила 100%. На тот момент общий показатель за первые три месяца текущего года составил 21,7%.
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