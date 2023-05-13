В Сочи разбили Lamborghini стоимостью 13 млн рублей

Как сообщает сайт РЕН-ТВ, спорткар врезался в дерево на очень приличной скорости. На видеозаписи очевидца инцидента видно, что капот машины буквально «вмят» внутрь. Дерево же, с которым столкнулся горе-водитель, лишь потеряло часть своей коры. Стоимость автомобиля оценивается экспертами в 13 миллионов рублей. О состоянии водителя подробной информации не поступало.