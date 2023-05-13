ВСУ атаковали Донецк в 00:05 13 мая

Ранее сообщалось, что на территории двух регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Системы предупреждения сработали в Днепропетровской и Харьковской областях. Также сирены зазвучали в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.