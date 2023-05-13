ВСУ атаковали Донецк в 00:05 13 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле со стороны ВСУ территории ДНР 13 мая.
Вооруженные силы Украины совершили атаку в 00:05 в направлении столицы Донецкой Народной Республики – города Донецка. Под огнем оказались два района города – Куйбышевский и Киевский. В ходе обстрела были выпущены семь боеприпасов калибром 155 миллиметров.
Ранее сообщалось, что на территории двух регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Системы предупреждения сработали в Днепропетровской и Харьковской областях. Также сирены зазвучали в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.