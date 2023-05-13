«Абсолютное сумасшествие»: Экс-президент США Дональд Трамп высказался о проблеме иммигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обостряющуюся ситуацию на южной границе страны после отмены закона о депортации мигрантов.
Массовое вторжение мигрантов из соседних стран на южную границу США, которое началось в текущем полугодии, является самым масштабным скоплением иностранных граждан возле территории Штатов. Более 1,2 млн человек были замечены за попытками проникнуть в Америку со стороны Мексики для получения гражданства. Этот показатель стал беспрецедентным в истории каких-либо государств.
«Абсолютное сумасшествие», - резюмировал Трамп в своем видеообращении.
Ранее сообщалось, что около 150 тысяч человек были замечены 11 мая за попыткой пересечь границу США и Мексики. Все они оккупировали южную границу и хотят попасть в Штаты для получения гражданства и убежища. Более 100 тысяч из них разбили возле стен границы палаточный лагерь, где живут уже несколько дней.