«Абсолютное сумасшествие»: Экс-президент США Дональд Трамп высказался о проблеме иммигрантов

Ранее сообщалось, что около 150 тысяч человек были замечены 11 мая за попыткой пересечь границу США и Мексики. Все они оккупировали южную границу и хотят попасть в Штаты для получения гражданства и убежища. Более 100 тысяч из них разбили возле стен границы палаточный лагерь, где живут уже несколько дней.