Американцу, задушившему бездомного в метро, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Как сообщает издание The Washington Post, Пенни хоть и был освобожден под залог, все равно не имеет права покидать штат. Следующая явка в суд для дачи показаний запланирована на 17 мая. В случае признания его виновным, ему грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.