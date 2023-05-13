Американцу, задушившему бездомного в метро, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Американскому машинисту и ветерану морской пехоты США Дэниелу Пенни, задушившему бездомного в нью-йоркском метро, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. На фоне протестов общественности разбирательство по делу шло почти две недели.
Как сообщает издание The Washington Post, Пенни хоть и был освобожден под залог, все равно не имеет права покидать штат. Следующая явка в суд для дачи показаний запланирована на 17 мая. В случае признания его виновным, ему грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.
Издание подчеркивает, что на судебные издержки Пении, адвокаты собирали деньги на христианском краудфандиноговом сайте и получили $430 тысяч.
Издание Fox News высказалось по поводу инцидента и назвало само обвинение в убийстве «прокриминальным» и «антигероическим».
Ранее суд арестовал женщину из Челябинска, убившую своего сожителя чугунной сковородой.