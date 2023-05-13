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Воздушная тревога объявлена на территории двух областей Украины

Происшествия
Воздушная тревога объявлена на территории двух областей Украины

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги на территории двух регионов на востоке страны посредством публикации соответствующих данных на интерактивной онлайн-карте.

Системы предупреждения сработали в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Сообщается, что сигналы также звучат на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики, – об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела столицы региона со стороны Вооруженных сил Украины пострадали шесть детей. Информация о точном количестве жертв и раненых на данный момент еще устанавливается.
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