Воздушная тревога объявлена на территории двух областей Украины

Системы предупреждения сработали в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Сообщается, что сигналы также звучат на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики, – об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».