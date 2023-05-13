Военкор Долгачев рассказал как будет выглядеть контрнаступление ВСУ

Военный корреспондент ВГРК Николай Долгачев выразил свои сомнения по поводу широкомасштабного контрнаступления украинских сил.
По мнению Долгачева, план занять значительные территории и прорвать линию фронта маловероятен, учитывая характер конфликта в этом году. Крупные скопления сил легко становятся мишенями, и украинская армия скорее всего примет тактику, использованную российской армией.
По мнению военкора, ВСУ будут использовать малые отряды для давления на всем фронте. С учетом военной помощи со стороны НАТО и увеличения численности личного состава, они «будут действовать зеркально по отношению к нашим недавним действиям», считает Долгачев.
Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал об активизации украинских сил. Он предположил, что ВСУ могут попытаться осуществить прорыв в районе Гуляй Поля.