Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военкор Долгачев рассказал как будет выглядеть контрнаступление ВСУ

Политика
Военкор Долгачев рассказал как будет выглядеть контрнаступление ВСУ

Военный корреспондент ВГРК Николай Долгачев выразил свои сомнения по поводу широкомасштабного контрнаступления украинских сил.

По мнению Долгачева, план занять значительные территории и прорвать линию фронта маловероятен, учитывая характер конфликта в этом году. Крупные скопления сил легко становятся мишенями, и украинская армия скорее всего примет тактику, использованную российской армией.

По мнению военкора, ВСУ будут использовать малые отряды для давления на всем фронте. С учетом военной помощи со стороны НАТО и увеличения численности личного состава, они «будут действовать зеркально по отношению к нашим недавним действиям», считает Долгачев.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал об активизации украинских сил. Он предположил, что ВСУ могут попытаться осуществить прорыв в районе Гуляй Поля.
россия Украина спецоперация россии на украине украинский кризис спецоперация на Украине специальная военная операция на Украине украинская политика
Военкоры ФАН