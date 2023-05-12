Депутат Госдумы Виктор Водолацкий получил ранение в ходе обстрела ВСУ

Согласно поступившей информации, парламентарий сейчас в порядке, ранение было легким и не затронуло жизненно важные органы. Обстрел, предположительно, мог вестись со стороны города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. В ходе стрельбы использовались украинские ракетные комплексы «Гром».