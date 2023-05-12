Депутат Госдумы Виктор Водолацкий получил ранение в ходе обстрела ВСУ

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявил, что депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий получил ранение в Луганске в ходе обстрела города со стороны ВСУ.
Согласно поступившей информации, парламентарий сейчас в порядке, ранение было легким и не затронуло жизненно важные органы. Обстрел, предположительно, мог вестись со стороны города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. В ходе стрельбы использовались украинские ракетные комплексы «Гром».
Ранее военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале опубликовал видео, где Володацкий призывает «уничтожать» бандеровцев и укрофашистов в связи с их обстрелом мирного города.