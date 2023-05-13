Правительство Саудовской Аравии принимает участие в переговорах касательно трансфера нападающего Лионеля Месси

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал главной целью этого года в Саудовской Аравии. Правительство страны намерено заполучить игрока в свою лигу.
Клуб «Аль-Хиляль» уже давно зовет Месси в свою команду, а руководство готово предложить игроку около 400 млн евро в год. Однако, несмотря на такое предложение, аргентинец до сих пор не дал клубу даже устного согласия на свой трансфер. В связи с этим «Аль-Хиляль» обратился к властям своей страны для того, чтобы найти способы заманить нападающего в свой чемпионат, информирует Mundo Deportivo.
Правительство в свою очередь активно принимает участие в обсуждениях возможного трансфера. Это связано с тем, что присутствие такого именитого игрока, как Месси, в арабской лиге сильно поднимет просмотры и рейтинги чемпионата, а в дальнейшем может помочь Саудовской Аравии выйти на чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что на данный момент «Аль-Хиляль» является единственным клубом, который сделал Месси официальное предложение о переходе. Контракт аргентинца с ПСЖ истекает летом текущего года и перед ним встает вопрос о продолжении карьеры в другом клубе. «Барселона» заинтересована в своем бывшем игроке, однако пока что технически не может позволить себе знаменитого нападающего, поэтому официальное предложение от каталонского клуба поступит не скоро.