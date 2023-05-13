Правительство Саудовской Аравии принимает участие в переговорах касательно трансфера нападающего Лионеля Месси

Клуб «Аль-Хиляль» уже давно зовет Месси в свою команду, а руководство готово предложить игроку около 400 млн евро в год. Однако, несмотря на такое предложение, аргентинец до сих пор не дал клубу даже устного согласия на свой трансфер. В связи с этим «Аль-Хиляль» обратился к властям своей страны для того, чтобы найти способы заманить нападающего в свой чемпионат, информирует Mundo Deportivo.