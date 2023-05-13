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Число жертв кенийской религиозной секты «Благая весть» возросло до 179 человек

Происшествия
Число жертв кенийской религиозной секты «Благая весть» возросло до 179 человек

Местные правоохранительные органы эксгумировали еще 29 тел из 12 могил в лесу Шакахола – погибшие являлись последователями религиозной секты пастора Пола Маккензи. Об этом пишет газета The Star.

Число жертв сектантской организации на данный момент составляет 179 человек. При этом в настоящее время 609 последователей считаются пропавшими без вести – правоохранители и спасатели будут и дальше продолжать поиски.

Ранее сообщалось, что умиравших от голода последователей секты пастора Пола Маккензи лишали органов после смерти. Полиция в связи с этим обстоятельством предположила, что череда убийств имела целью получение человеческих органов. Правоохранители также установили, что некоторые последователи Маккензи погибали от удушения.
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