Число жертв кенийской религиозной секты «Благая весть» возросло до 179 человек

Местные правоохранительные органы эксгумировали еще 29 тел из 12 могил в лесу Шакахола – погибшие являлись последователями религиозной секты пастора Пола Маккензи. Об этом пишет газета The Star.
Число жертв сектантской организации на данный момент составляет 179 человек. При этом в настоящее время 609 последователей считаются пропавшими без вести – правоохранители и спасатели будут и дальше продолжать поиски.
Ранее сообщалось, что умиравших от голода последователей секты пастора Пола Маккензи лишали органов после смерти. Полиция в связи с этим обстоятельством предположила, что череда убийств имела целью получение человеческих органов. Правоохранители также установили, что некоторые последователи Маккензи погибали от удушения.