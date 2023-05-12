Шестеро детей пострадали в ходе обстрела Луганска

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 мая, Совместный центр контроля и координации ЛНР рассказал об ударе, который нанесли вооруженные формирования Украины (ВФУ) по центру Луганска. Около 18:30 по московскому времени ВФУ выпустили две ракеты по центру города. Одна из ракет спровоцировала пожар в здании «Машиностроительного завода «100».