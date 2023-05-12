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Шестеро детей пострадали в ходе обстрела Луганска

Происшествия
Шестеро детей пострадали в ходе обстрела Луганска

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал о пострадавших из-за обстрела Луганска.

По словам Пасечника, на данный момент известно о том, что в ходе обстрела Луганска шесть детей пострадали и получили травмы. Количество жертв и раненных до сих пор уточняется.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 мая, Совместный центр контроля и координации ЛНР рассказал об ударе, который нанесли вооруженные формирования Украины (ВФУ) по центру Луганска. Около 18:30 по московскому времени ВФУ выпустили две ракеты по центру города. Одна из ракет спровоцировала пожар в здании «Машиностроительного завода «100».
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