Шестеро детей пострадали в ходе обстрела Луганска

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал о пострадавших из-за обстрела Луганска.
По словам Пасечника, на данный момент известно о том, что в ходе обстрела Луганска шесть детей пострадали и получили травмы. Количество жертв и раненных до сих пор уточняется.
Ранее сообщалось, что сегодня, 12 мая, Совместный центр контроля и координации ЛНР рассказал об ударе, который нанесли вооруженные формирования Украины (ВФУ) по центру Луганска. Около 18:30 по московскому времени ВФУ выпустили две ракеты по центру города. Одна из ракет спровоцировала пожар в здании «Машиностроительного завода «100».