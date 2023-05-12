Паводки «накрыли» сотни домов в Иркутской области и Якутии

Спасатели работают над эвакуацией местных жителей в пункты временного размещения с использованием лодок, а некоторых выносят на руках. На данный момент в подтопленных населенных пунктах отсутствует свет. Сообщается, что сотрудники МЧС убрали на реках часть ледовых заторов, что должно поспособствовать снижению уровня воды.