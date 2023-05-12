Паводки «накрыли» сотни домов в Иркутской области и Якутии

Ряд небольших населенных пунктов Иркутской области оказались подтоплены в результате паводков, а в одном из них вода затопила более сотни домохозяйств. Об этом пишет 5-tv.ru.
Спасатели работают над эвакуацией местных жителей в пункты временного размещения с использованием лодок, а некоторых выносят на руках. На данный момент в подтопленных населенных пунктах отсутствует свет. Сообщается, что сотрудники МЧС убрали на реках часть ледовых заторов, что должно поспособствовать снижению уровня воды.
Также паводки застигли и Якутию. В селах Чагда и Ситте введен режим ЧС. Спасатели этого региона также осуществляют эвакуацию, в некоторых населенных пунктах пришлось отключить газоснабжение.
Ранее сообщалось, что в Красноярске планируется высадить около 1300 деревьев и более 4700 декоративных кустов.