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Паводки «накрыли» сотни домов в Иркутской области и Якутии

Происшествия
Паводки «накрыли» сотни домов в Иркутской области и Якутии

Ряд небольших населенных пунктов Иркутской области оказались подтоплены в результате паводков, а в одном из них вода затопила более сотни домохозяйств. Об этом пишет 5-tv.ru.

Спасатели работают над эвакуацией местных жителей в пункты временного размещения с использованием лодок, а некоторых выносят на руках. На данный момент в подтопленных населенных пунктах отсутствует свет. Сообщается, что сотрудники МЧС убрали на реках часть ледовых заторов, что должно поспособствовать снижению уровня воды.

Также паводки застигли и Якутию. В селах Чагда и Ситте введен режим ЧС. Спасатели этого региона также осуществляют эвакуацию, в некоторых населенных пунктах пришлось отключить газоснабжение.

Ранее сообщалось, что в Красноярске планируется высадить около 1300 деревьев и более 4700 декоративных кустов.
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