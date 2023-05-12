Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории вселенной космический взрыв

Астрофизик Филипп Уайзман из Британского университета Саутгемптона заявил, что его команда зафиксировала самый мощный в истории вселенной космический взрыв.
Как сообщает сайт RT, ученые обнаружили взрыв еще в 2020 году и проводили изучение феномена на протяжении всего прошедшего года. Размер вспышки оценивается в 100 раз больше нашей солнечной системы, а яркость примерно в два триллиона раз больше яркости Солнца.
«За три года, это событие высвободило примерно в 100 раз больше энергии, чем Солнце за всю свою 10-миллиардную жизнь», - заявил Уайзман.
Команда астрофизика пришла к выводу, что взрыв был слишком большой, чтобы быть вызванным образованием звезды или сверхновой. По их предположению, причиной вспышки послужило поглощение огромного облака газа сверхмассивной черной дырой.
Само происхождение взрыва до сих пор остается загадкой для научного сообщества.
Ранее ученые из США смогли добыть воду из лунного грунта с помощью микроволновки.