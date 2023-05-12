Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории вселенной космический взрыв

Как сообщает сайт RT, ученые обнаружили взрыв еще в 2020 году и проводили изучение феномена на протяжении всего прошедшего года. Размер вспышки оценивается в 100 раз больше нашей солнечной системы, а яркость примерно в два триллиона раз больше яркости Солнца.