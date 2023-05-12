«Собирают в одно целое»: Писатель Захар Прилепин пережил еще одну операцию после покушения

Писателю Захару Прилепин, на которого ранее было совершено покушение провели очередную операцию после инцидента.
Как сообщает официальный Telegram-канал Прилепина, сегодня, 12 мая, врачи провели еще одну операцию по восстановлению переломов и иных сложных травм. Она длилась почти пять часов и не станет последней, так как еще предстоит много работы по восстановлению и «собиранию в одно целое» Прилепина. Сейчас он пришел в себя после медикаментозного сна.
Ранее сообщалось, что сегодня врачи провели операцию по фиксации костных обломков ног писателя для того, чтобы не допустить неправильного сращивания костей. На данный момент состояние Прилепина оценивается, как стабильное.