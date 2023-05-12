«Собирают в одно целое»: Писатель Захар Прилепин пережил еще одну операцию после покушения

Как сообщает официальный Telegram-канал Прилепина, сегодня, 12 мая, врачи провели еще одну операцию по восстановлению переломов и иных сложных травм. Она длилась почти пять часов и не станет последней, так как еще предстоит много работы по восстановлению и «собиранию в одно целое» Прилепина. Сейчас он пришел в себя после медикаментозного сна.