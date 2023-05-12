Американец приговорен к 16 годам за серию жестоких насильственных преступлений

50-летний Билли Эрнандес признался, что встретился со своей бывшей возлюбленной на станции метро для того, чтобы забрать свою одежду, а затем набросился на нее с лезвием, когда она начала уходить, сообщила окружная прокуратура Манхэттена. По словам полицейских, Эрнандес схватил 50-летнюю женщину за плечо и перерезал ей шею, после чего продолжил наносить удары, когда она безуспешно пыталась убежать. Он также признался в нарушении закона в двух других случаях. В том числе в том, что он лапал за попу секретаршу наркологического центра, куда он пришел в тот же день, а также в том, что ударил знакомого по лицу и убежал с его телефоном несколькими днями ранее. Кроме того он признал себя виновным в незаконном владении оружием и участии в перестрелке в феврале 2022 года.