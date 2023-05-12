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Глава МИД Германии: Евросоюз не хочет разрывать экономические отношения с Китаем

Политика
Глава МИД Германии: Евросоюз не хочет разрывать экономические отношения с Китаем

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в ходе встречи глав МИД западных стран в Швеции заявила, что Евросоюз не хочет разрыва экономических отношений с Китаем. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, тенденции китайской стороны к «соперничеству» нарушают все правила международной торговли и ставят под угрозу поставки критически важных для ЕС товаров.

«Мы, европейцы, не хотим разъединения», - заявила она.

Позиция Китая по украинскому конфликту также настораживает Евросоюз и лишь вызывает трудности в общении с Пекином.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Китай «давить» на Россию, ради нормализации в отношениях с ЕС.
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