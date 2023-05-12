В Мелитополе восстановили электроснабжение после взрыва

Как сообщают в мэрии, на данный момент службы города смогли восстановить работу электростанции, которая была нарушена после неизвестного звука, похожего на взрыв. Сейчас электроснабжение в городе восстановлено и работает стабильно. Его отключение не повлияло на работу критически важных объектов в черте города.