В Мелитополе восстановили электроснабжение после взрыва

В администрации Мелитополя рассказали о стабильной работе электроснабжения в микрорайонах города, которые были обесточены после звука взрыва.
Как сообщают в мэрии, на данный момент службы города смогли восстановить работу электростанции, которая была нарушена после неизвестного звука, похожего на взрыв. Сейчас электроснабжение в городе восстановлено и работает стабильно. Его отключение не повлияло на работу критически важных объектов в черте города.
Ранее сообщалось, что сегодня, 12 мая, в Мелитополе на севере города прозвучал взрыв. После этого микрорайоны Ханда и Красная горка были полностью обесточены. Как стало известно администрации города, на станции «Таврия-Энерго» сработали защитные системы.