Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны Армении назвало имя погибшего военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана

Происшествия
Минобороны Армении назвало имя погибшего военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана

Министерство обороны Армении рассказало о личности погибшего во время провокации со стороны азербайджанских военных 12 мая. Об этом пишет «Sputnik Армения – Новости».

Погибшим в результате произошедшего инцидента является Нарек Багдасарян, он 2003 года рождения. Министерство обороны Армении сообщило, что разделяет горечь утраты и выразило поддержку членам семьи молодого человека, его родным и сослуживцам.

Ранее сообщалось, что войска Азербайджана осуществили обстрел позиций армянских военнослужащих в районе сел Сотк, Кут и Верин Шоржа. В результате произошедшего погиб один военнослужащий Армении и еще двое были ранены. Армянское Министерство обороны призвало граждан страны сохранять спокойствие и «не доверять фейковой информации», которая распространяется азербайджанской стороной.
азербайджан вс азербайджана азербайджан и армения армения карабах
Военкоры ФАН