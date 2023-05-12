Минобороны Армении назвало имя погибшего военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана

Ранее сообщалось, что войска Азербайджана осуществили обстрел позиций армянских военнослужащих в районе сел Сотк, Кут и Верин Шоржа. В результате произошедшего погиб один военнослужащий Армении и еще двое были ранены. Армянское Министерство обороны призвало граждан страны сохранять спокойствие и «не доверять фейковой информации», которая распространяется азербайджанской стороной.