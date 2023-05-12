Учительницу уволили за съемку в классе непристойных танцев для TikTok

Преподаватель из Бразилии была уволена со своей должности за то, что исполняла непристойные танцы со своими учениками и размещала видео в TikTok. Об этом сообщает издание New York Times.
Сибелли Феррейра работала учительницей английского языка. Ее страница в TikTok заполнена видеороликами, на которых молодая девушка покачивает бедрами и трясет попой вместе со своими учениками в классе. Число ее подписчиков достигло 10 миллионов. Помимо таких танцев, многим пользователям сети не понравилась ее одежда: зачастую она надевала укороченные топы или короткие платья с глубоким вырезом. Кроме того стало известно, что женщина публиковала интимные материалы на порнографических сайтах.
В ответ на критику она заявила: «Как взрослая женщина, которой нужен был дополнительный доход, я искала другие формы монетизации. Моя мама, например, знает это и принимает это очень хорошо».
Ранее СМИ сообщили, что американская полиция задержала учительницу за сексуальный контакт с несовершеннолетним учеником. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно.