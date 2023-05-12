Учительницу уволили за съемку в классе непристойных танцев для TikTok

Сибелли Феррейра работала учительницей английского языка. Ее страница в TikTok заполнена видеороликами, на которых молодая девушка покачивает бедрами и трясет попой вместе со своими учениками в классе. Число ее подписчиков достигло 10 миллионов. Помимо таких танцев, многим пользователям сети не понравилась ее одежда: зачастую она надевала укороченные топы или короткие платья с глубоким вырезом. Кроме того стало известно, что женщина публиковала интимные материалы на порнографических сайтах.