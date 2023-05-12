Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Китай давить на Россию для нормализации отношений ЕС и Пекина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал отношения Китая и Евросоюза на фоне вооруженного конфликта России и Украины, а также поддержку Москвы со стороны Пекина.
Китай продолжает поддерживать Россию в ее политике по вопросу вооруженного конфликта. Таким образом Пекин мешает процессу приближения мирных переговоров Москвы и Киева. Поэтому дальнейшие политические и экономические отношения ЕС и Китая не смогут нормально развиваться. Усугубление этой ситуации будет продолжаться до тех пор, пока Пекин не начнет влиять на Россию с целью вывода войск с поля боя, заявил Боррель во время заседания министром иностранных дел стран ЕС.
Ранее сообщалось, что Боррель назвал условие для прекращения конфликта России и Украины, которое, однако, противоречит интересам коллективного Запада. По словам дипломата, в случае прекращения спонсирования Киева союзниками, вооруженный конфликт закончился бы через пару дней.