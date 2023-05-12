Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Китай давить на Россию для нормализации отношений ЕС и Пекина

Китай продолжает поддерживать Россию в ее политике по вопросу вооруженного конфликта. Таким образом Пекин мешает процессу приближения мирных переговоров Москвы и Киева. Поэтому дальнейшие политические и экономические отношения ЕС и Китая не смогут нормально развиваться. Усугубление этой ситуации будет продолжаться до тех пор, пока Пекин не начнет влиять на Россию с целью вывода войск с поля боя, заявил Боррель во время заседания министром иностранных дел стран ЕС.