Власти Мальты и Кипра начали отзывать свои паспорта у россиян

Власти Мальты и Кипра начали отзывать так называемые «золотые паспорта» у россиян, находящихся под санкциями Евросоюза. Об этом сообщает сайт издания Forbes.
Сообщается, что были аннулированы паспорта 45 человек. Это инвесторы из России и их родственники, попавшие под санкции ЕС. «Золотые паспорта» граждане РФ получили за то, что инвестировали в экономику Кипра не менее 2 млн евро. Эта опция позволила стране пройти через финансовый кризис 2013 года и заработать по меньшей мере 9,7 млрд евро.
Но для россиян все еще остается возможность попасть в страны ЕС, ведь некоторые Балканские страны и острова Вануату в Тихом океане все еще выдают свои паспорта за крупные инвестиции в экономику своих стран.
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