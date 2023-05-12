Власти Мальты и Кипра начали отзывать свои паспорта у россиян

Сообщается, что были аннулированы паспорта 45 человек. Это инвесторы из России и их родственники, попавшие под санкции ЕС. «Золотые паспорта» граждане РФ получили за то, что инвестировали в экономику Кипра не менее 2 млн евро. Эта опция позволила стране пройти через финансовый кризис 2013 года и заработать по меньшей мере 9,7 млрд евро.