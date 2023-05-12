Власти Херсонской области утвердили программу социально-экономического развития региона до 2025 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подписал региональную программу социально-экономического развития Херсонской области на 2023-2025 годы.
Сальдо сообщил, что в проработке документа принимали участие представители всех министерств и ведомств области. Программа развития предусматривает работу над крупными инфраструктурными объектами, социальной сферой, образованием и медициной – при этом выполнение целей в одной области будет способствовать усилению других направлений.
План мероприятий также затрагивает строительство и ремонт социальных объектов и развитие сельского хозяйства, промышленности и туризма. Главными целями программы являются рост доходов населения, свободный доступ к медпомощи высокого уровня и выстраивание современного образования.
Ранее российские сенаторы из Совета Федерации заявили о необходимости изучения краснокнижных растений в школьных учреждениях. Парламентарии намерены проконсультироваться с Комитетом по аграрно-продовольственной политике с целью дальнейшего обращения в Минприроды.