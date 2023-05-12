Власти Херсонской области утвердили программу социально-экономического развития региона до 2025 года

Сальдо сообщил, что в проработке документа принимали участие представители всех министерств и ведомств области. Программа развития предусматривает работу над крупными инфраструктурными объектами, социальной сферой, образованием и медициной – при этом выполнение целей в одной области будет способствовать усилению других направлений.