Папа Римский назвал свободный рынок причиной низкой рождаемости и проблем семьи

Создание семьи в Италии становится «титаническим усилием», которое могут позволить себе только богатые, сказал папа Франциск. Об этом сообщает издание New York Post.
Выступая на конференции, посвященной нарастающему демографическому кризису, Папа Франциск сказал, что снижение рождаемости свидетельствует об отсутствии надежды на будущее, когда «молодое поколение испытывает чувство неуверенности, нестабильности и уязвимости».
«Трудности с поиском стабильной работы, непомерно дорогие дома, заоблачная арендная плата и низкая заработная плата - это реальные проблемы», — сказал он, сидя рядом с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. «Свободный рынок без необходимых корректирующих мер становится диким и порождает все более серьезные проблемы и неравенство», — добавил Франциск.
Папа сказал, что в некоторых семьях домашние животные заменяют детей и рассказал, как женщина на аудиенции открыла свою сумку и попросила папского благословения для «своего ребенка», показав собаку.
«Я вышел из себя и упрекнул ее, сказав, что многие дети голодны, а ты приносишь мне собаку», — сказал он.
Папа Франциск заявил, что существуют «почти непреодолимые ограничения» для молодых женщин, вынужденных выбирать между карьерой и материнством.
Ранее папа Римский рассказал, что собирается провести встречу с патриархом Кириллом. Он подчеркнул, что несмотря на обострение политической обстановки, встреча должна состояться.