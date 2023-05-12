Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию прекратить нападки на Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции на фоне предстоящих выборов лидера страны, которые состоятся 14 мая.
Во время выступления перед гражданами Стамбула Эрдоган обратился к представителям оппозиции и заявил, что какие-либо нападки и агрессия в адрес России, которая является главным союзником Турции, недопустимы. Он также отметил, что российско-турецкие отношения являются приоритетом для Анкары и они гораздо лучше, чем взаимодействие Турции и США.
Ранее сообщалось, что глава оппозиционной партии Турции Кемаль Кылычдароглу обратился к Москве с рекомендациями касательно продолжения отношений стран. По словам оппозиционера, Анкара понимает важность взаимодействия с Москвой, однако не потерпит вмешательства в выборы. Поэтому Кылычдароглу призвал Россию «держаться подальше».