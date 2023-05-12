Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию прекратить нападки на Россию

Во время выступления перед гражданами Стамбула Эрдоган обратился к представителям оппозиции и заявил, что какие-либо нападки и агрессия в адрес России, которая является главным союзником Турции, недопустимы. Он также отметил, что российско-турецкие отношения являются приоритетом для Анкары и они гораздо лучше, чем взаимодействие Турции и США.