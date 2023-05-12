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Минобороны РА: Азербайджан открыл огонь по армянским позициям

Политика
Минобороны РА: Азербайджан открыл огонь по армянским позициям

На территории Нагорного-Карабахской Республики (НКР), в Аскеранском районе зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

Как сообщает Sputnik Армения, азербайджанские войска начали обстрел армянских позиций возле сел Сотк, Кут и Верин Шоржа. Согласно поступившей информации в результате обстрела погиб один военнослужащий армянской армии, еще двое ранены.

Минобороны Армении просит жителей страны не доверять фейковой информации, распространяемую ВС Азербайджана в Интернете и сохранять спокойствие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Армению и Азербайджан к сдержанности на фоне обострения нагорно-карабахского конфликта.
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