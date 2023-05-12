Минобороны РА: Азербайджан открыл огонь по армянским позициям

На территории Нагорного-Карабахской Республики (НКР), в Аскеранском районе зафиксировали нарушение режима прекращения огня.
Как сообщает Sputnik Армения, азербайджанские войска начали обстрел армянских позиций возле сел Сотк, Кут и Верин Шоржа. Согласно поступившей информации в результате обстрела погиб один военнослужащий армянской армии, еще двое ранены.
Минобороны Армении просит жителей страны не доверять фейковой информации, распространяемую ВС Азербайджана в Интернете и сохранять спокойствие.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Армению и Азербайджан к сдержанности на фоне обострения нагорно-карабахского конфликта.