В штабе КИБЕР ФРОНТ Z рассказали о будущих планах и представили новые проекты помощи участникам СВО

Сегодня состоялась встреча КИБЕР ФРОНТ Z, во время которой активисты и добровольцы представили широкой публике новые проекты, направленные на помощь участникам СВО, а также их семьям. Во время бурной дискуссии участники мероприятия поделились идеями по реализации намеченных планов, выяснили, какие можно создать еще новые полезные проекты и обсудили сроки их исполнения.