В штабе КИБЕР ФРОНТ Z рассказали о будущих планах и представили новые проекты помощи участникам СВО

Сегодня состоялась встреча КИБЕР ФРОНТ Z, во время которой активисты и добровольцы представили широкой публике новые проекты, направленные на помощь участникам СВО, а также их семьям. Во время бурной дискуссии участники мероприятия поделились идеями по реализации намеченных планов, выяснили, какие можно создать еще новые полезные проекты и обсудили сроки их исполнения.
Активист КИБЕР ФРОНТ Z Глеб Берестов рассказал корреспонденту ФАН основные направления движения: кибербезопасность, борьба с фейками и организация информационного пространства. Кроме того, сейчас «кибербойцами» активно ведется работа с мобилизованными и их семьями. Он отметил, что на самом деле таких проектов множество, над которыми ежедневно трудятся члены движения.
«Мы пытаемся организовать поддержку участникам СВО силами активистов, если это возможно. Если нет такой возможности, то мы бросаем кличь в группу «ВКонтакте» и ищем специалиста, который может помочь», — отметил Глеб Берестов.
В мероприятии участвовала режиссер, педагог на актерском курсе мастерская Ю.М. Цуркану Евгения Гагарина, которая рассказала о своем проекте под названием «Песни военных лет». В проекте задействованы артисты, обучающиеся на втором курсе университета. По ее словам, студенты пришли без подготовки и за год научились петь и играть на музыкальных инструментах.
«Мы выбираем малоизвестные песни, которые не на слуху. Таким образом мы провоцируем человека слушать песню, не воспринимать ее как мелодию или какой-то образ, а именно понять смысл, который туда вкладывал автор. Потому что автор, когда пишет какое-то произведение, особенно песни военных лет, он вкладывает туда свой опыт, рассказывает подлинную человеческую историю. То есть можно подать ее человеку так, что он будет сопереживать и поймет эту песню», — рассказала Евгения Гагарина.
Кроме того, мероприятие посетил поэт, член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Михаил Зверев. Михаил — капитан второго ранга в отставке, он служил на Северном флоте. Его первая публикация появилась в 1974 году в газете «На страже Заполярья», где были напечатаны первые стихи поэта Николая Рубцова. Сборник стихов, который представил Михаил Зверев, называется «Поле битвы».
«Когда вышла книга Захара Прилепина «Воскресшие на третьей мировой» я увидел, что там нет многих поэтов, которых я знаю и которые достойны того, чтобы быть на страницах антологии, военной поэзии 2014-2023 годов. И я взял на себя смелость сделать такую антологию, то есть продолжение того, что сделал Захар Прилепин. Я пока не знаю, что из этого получится, но мне уже написали 29 поэтов достаточно высокого уровня из разных городов нашей страны», — рассказал Зверев.
Также собственный проект, направленный на помощь участникам спецоперации и их семьям, представила военный психолог Кристина Любущенко.
«В КИБЕР ФРОНТ Z я пришла с идеей психологического проекта. Предлагаю создать психологический клуб, который будет помогать участникам СВО и их семьям поддерживать свое ментальное здоровье. Мы сегодня говорили о нескольких блоках нашей психологической службы. Первый блок — групповая работа для участников СВО и их семей, второй блок — личное консультирование. Сейчас много стресса, тревоги в социуме. Я считаю, что важно решать эти проблемы и помогать людям сохранить их ментальное здоровье», — подчеркнула Любущенко.
В рамках мероприятия добровольцы представили собственные проекты и получили поддержку со стороны активистов движения КИБЕР ФРОНТ Z. Многие из них нашли единомышленников и договорились о дальнейшей совместной работе.
Отметим, что в штабе КИБЕР ФРОНТ Z каждую неделю проходят подобные мероприятия, во время которых могут собраться патриоты и единомышленники в одном месте, чтобы обсудить и решить те или иные проблемы.